Кемерово, , 15:05 — REGNUM В Кемеровской области от коронавируса уже привито порядка 3200 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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«Вот сейчас, в начале праздников, поступило ещё 2200 доз вакцины, они проходят маркировку, и мы готовы их предложить нашим людям для того, чтобы вакцинироваться. Сегодня вакцинация является приоритетной задачей, и речь идёт о массовой вакцинации населения. По той предварительной информации, которая дошла до нас и доведена до нас министерством здравоохранения Российской Федерации, за январь и февраль мы ожидаем 120 тысяч доз, — уточнил Цигельник. — Со своей стороны могу сказать, что сотрудники министерства здравоохранения, медицинских организаций, я лично, — мы привились этой вакциной. На своём опыте должен сообщпть: уже две инъекции я поставил, никаких последствий вакцинации я не заметил. Поэтому мы не призываем делать то, что не делаем сами. И ещё раз прошу, прежде всего, наших кузбассовцев старшего поколения обратиться в поликлиники для того, чтобы мы могли вас вакцинировать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 6 января, за прошедшие сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 127 случаев.

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