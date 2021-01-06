Кемерово, , 14:47 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 6 января, за прошедшие сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 127 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Междуреченск — 20, Новокузнецк — 19, Кемерово — 18, Прокопьевск — девять, Белово — семь, Юрга — шесть, Осинники — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Калтан — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Березовский — три, Киселевск — три, Краснобродский — три, Беловский МР — два, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Топкинский МО — два, Юргинский МО — два, Тисульский МР — два, Тяжинский МО — два, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 135 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 26 678 случаев заражения коронавирусом, 23 678 человек выздоровели, 481 пациент скончался.