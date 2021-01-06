Москва, , 14:23 — REGNUM В Москве 12 января стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На официальном сайте ВсОШ в Москве уже опубликованы списки приглашённых. До регионального этапа допущены школьники, набравшие на муниципальном этапе необходимое количество баллов в 9−11 классах, и победители и призеры регионального этапа 2019/2020 учебного года.

Из-за эпидемиологической ситуации в этом году региональный этап участники напишут в школах, в которых они учатся.

Все туры начинаются в 9:00.

Региональный этап завершится 25 февраля. Уже традиционно первым состоится регион по французскому языку, а в заключительный день за право выхода в финал олимпиады будут бороться участники туров по испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Всего же олимпиада проходит по 24 дисциплинам.

Добавим также, что ещё в декабре 2020 года был опубликован приказ Министерства просвещения РФ, устанавливающий сроки и места проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году. Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года финал ВсОШ был отменён из-за ситуации с коронавирусом.