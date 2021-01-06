Томск, 6 января 2021, 10:22 — REGNUM На прививку от COVID-19 записались почти 1900 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
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Заявку на вакцинацию на специальном сайте оставили 1844 человека, в том числе 167 томичей старше 60 лет.
Среди желающих вакцинироваться — 1619 томичей и 225 жителей районов области.
Заявки передаются в медицинские организации. Затем составляются графики, желающих приглашают для вакцинации, которая является бесплатной и добровольной.
Напомним, в Томской области по состоянию на 5 января выявлено 25 211 носителей коронавируса. Выздоровели 21 070 человек.
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