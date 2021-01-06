Томск, , 10:22 — REGNUM На прививку от COVID-19 записались почти 1900 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Заявку на вакцинацию на специальном сайте оставили 1844 человека, в том числе 167 томичей старше 60 лет.

Среди желающих вакцинироваться — 1619 томичей и 225 жителей районов области.

Заявки передаются в медицинские организации. Затем составляются графики, желающих приглашают для вакцинации, которая является бесплатной и добровольной.

Напомним, в Томской области по состоянию на 5 января выявлено 25 211 носителей коронавируса. Выздоровели 21 070 человек.

Читайте также: В Томской области стартовал второй этап вакцинации от коронавируса