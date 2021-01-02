Томск, , 14:10 — REGNUM Второй этап вакцинации от COVID-19 начался в Томской области со 2 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Прививки делают сотрудникам медицинских организаций, получившим первую вакцину «Гам-КОВИД-Вак» в начале декабря. Между введением первого и второго компонента вакцины должен пройти 21 день.

На сегодняшний день в Томской области от COVID-19 вакцинировались 1262 человека. Это медработники, воспитатели и педагоги, сотрудники вузов, работники предприятия «СИБУР», жители Александровского района и Стрежевого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в преддверии Нового года на вакцинацию от COVID-19 записались около 100 тыс. человек.

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