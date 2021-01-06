Тбилиси, , 10:39 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1800 случаев заражения коронавирусом в ходе 14 839 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 6 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 232 879 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 223 276 победили инфекцию, в том числе 489 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2666 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 20 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3901 пациента, в оборудованных гостиницах — 765. На карантине находятся 484 человека.

5 января, согласно официальным данным, в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 2316 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 14 511 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии выявлено десять случаев повторного заражения коронавирусом. Они тщательно исследуются.

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