Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Более 19 млн доз вакцины от COVID-19 распространило министерство обороны США за последний 21 день в стране. Об этом сказано в опубликованном 6 января заявлении и.о. министра обороны США Кристофера Миллера.

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Миллер уточнил, что за последние сутки американцам было доставлено 3 087 100 доз вакцины от COVID-19. всего же за 21 день военное ведомство, отвечающее в США за распространение препарата, распределило до 19 141 175 доз препарата по участкам, где будут проводить вакцинацию.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило для массовой вакцинации от COVID-19 в стране препарат производства компаний Pfizer и BioNTech. Кроме того, была сертифицирована и вакцина производства компании Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отложить на срок до нескольких недель повторное введение вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.

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