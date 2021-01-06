Бразилиа, , 05:34 — REGNUM В Бразилии за минувшие сутки скончался 1171 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Отмечается, что за 5 января в стране зафиксировали почти рекордное число умерших пациентов. Сам рекорд был установлен 30 декабря 2020 года — тогда в Бразилии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1194 пациента. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 на бразильской территории стали 197 732 человека.

Также за прошедшие сутки в Бразилии выявили 56 648 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в республике достигло 7 810 400.