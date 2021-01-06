Женева, Швейцария, , 01:39 — REGNUM Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса SARS-CoV-2, изначально обнаруженный в Великобритании, выявлен уже в 41 стране и территории мира. Об этом 5 января сказано в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 5 января разновидность коронавируса SARS-CoV-2, выявленная первоначально в Соединённом Королевстве, была обнаружена в небольшом числе случаев на территории ещё 40 государств в пяти из шести регионах ВОЗ.

Также сообщается, что ещё один штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, был выявлен ещё в шести странах и территориях.

Всего за неделю с 28 декабря по 3 января, по данным ВОЗ, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло в мире на 4 035 226, а число летальных исходов — на 76 017 случаев.

На первом месте по числу новых подтверждённых случаев заражения в мире находится Северная и Южная Америка (1 935 621 случаев). На втором месте Европейский регион (1 553 332), на третьем находится Юго-Восточная Азия (208 592). По количеству летальных исходов лидирует Европа, где за неделю 32 898 пациентов скончались от последствий заболевания COVID-19. На втором месте находится Северная и Южная Америка, где за семь дней зарегистрировано 32 283 летальных исходов, на третьем — Юго-Восточная Азия, здесь за неделю умерло 3 756 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ за последние сутки на планете Земля зафиксировано 541 811 новых случаев заражения коронавирусом, всего подтверждено 84 474 195 случаев заражения.

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