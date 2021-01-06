Атланта, США, , 01:28 — REGNUM В американском штате Джорджия выявили первых носителей «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

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Сообщается, что новый вид инфекции выявили у 18-летнего молодого человека, который последнее время не выезжал за пределы региона. В настоящее время он содержится на карантине. При этом глава департамента Кэтин Туми подчеркнула, что выявление «британского» штамма SARS-CoV-2 на территории штата является «тревожным сигналом».

Таким образом, Джорджия стала пятым штатом США, где выявили новый вид вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый вид коронавирусной инфекции выявили в американских штатах Колорадо, Флорида, Калифорния и Нью-Йорк. В Нью-Йорке носителем вируса также стал мужчина, не совершавший поездок, что может свидетельствовать о распространенности «британского» штамма на территории региона.

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