Москва, , 00:00 — REGNUM Возмущение среди украинских радикалов, которое было вызвано поздравлением граждан России с Новым годом со стороны популярного блогера из Львова Александры Чистовой, вызвало реакцию пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 5 января в социальной сети Facebook.

«Александра, спасибо большое за поздравления! На убогих не обращай внимания! Будь к ним благосклонна как бывает по отношению к больным людям. Крепись дорогая Александра! С Новым годом с новым счастьем тебя!», — обращается Александр А.

Многие пользователи не нашли вообще никакой причины для того, чтобы как-либо негативно относиться к решению девушки поздравить граждан России с праздником. Они считают, что если страна является свободной, то люди в ней имеют право свободно выражать свои мысли.

«Ну, поздравила с НГ и что? Если она свободный человек в свободной стране она может поздравлять от своего имени кого угодно», — считает Леонид Б.

Некоторые комментаторы отметили, что ждут поздравления не от блогеров, а от украинских политиков, которые, в конце концов, откажутся от своих агрессивных тенденций и начнут вести с Россией дружественный диалог.

«Поздравление от блогера — оно нам надо? Мы дождёмся-таки его от президента Украины, другого, когда-нибудь в будущем, но дождёмся обязательно!», — пишет Залина К.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что с враждой необходимо покончить. Они считают, что жителям Украины пора серьёзно пересмотреть своё отношение к соседям.

«У многих украинцев есть родные в России, у многих русских есть родные на Украине. Такова реальность. Ребята, давайте жить дружно, ради наших близких и любимых, хоть они и далеко. Как мы все устали от конфликтов. Хватит уже», — написала Ирина А.

Напомним, 5 января некоторых украинских националистов возмутило, что популярный блогер из Львова Александра Чистова поздравила граждан России с Новым годом.