Копенгаген, , 22:03 — REGNUM В настоящее время «британская» мутация коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая считается более заразной, чем все остальные штаммы смертельного вируса, стремительно распространяется на территории Дании. В свою очередь, во время вечерней пресс-конференции 5 января министр здравоохранения Магнус Хейнике предупредил, что уже в феврале «британский» штамм коронавируса станет «доминирующим» в Дании.

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«События в Великобритании показывают, насколько опасен этот вариант вируса. На возможности здравоохранения оказывается огромное давление», — заявил министр.

Хейнике также отметил, что ближайшие недели будут решающими для понимания того, насколько сильно пострадает Дания от новой мутации коронавируса.

В ходе пресс-конференции также было объявлено об очередном ужесточении карантинных ограничений.

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