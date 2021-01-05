Копенгаген, , 21:59 — REGNUM В связи с высоким риском распространения нового штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, ранее обнаруженного в Великобритании, правительство Дании приняло решение об ужесточении карантинных ограничений. Среди прочего, жителям страны запрещается собираться больше пяти человек. Об этом сообщила шведская газета Kvällsposten.

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«Тех ограничений, которые у нас были, недостаточно», — была вынуждена констатировать премьер-министр Дании Метте Фредериксен, обнародовавшая решение об ужесточении карантина.

В связи с беспрецедентным ухудшением эпидемиологической ситуации в Дании был введен самый высокий — пятый — уровень эпидемиологической угрозы. Максимальное число людей, которые могут собраться в компании, снижено с десяти до пяти человек. Всем жителям страны также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в два метра при посещении публичных мест.

«Мы снова находимся в очень серьезном положении», — заявила премьер-министр.

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