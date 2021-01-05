Стокгольм, , 15:02 — REGNUM С 1 января 54 пассажирам, направлявшимся из Великобритании в Швецию, было отказано во въезде в страну сотрудниками шведской пограничной службы. По данным ведомства, 26 из них были гражданами Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Как сообщают журналисты, необходимыми условиями приезда в Швецию для граждан Соединенного Королевства является наличие регистрации по месту жительства в стране пребывания и отрицательный тест на COVID-19, заверенный в сертифицированных лабораториях или выданный в учреждении системы здравоохранения Великобритании.

По крайней мере, у половины остановленных на границе британцев не оказалось при себе результатов тестирования на COVID-19.

Журналисты также обращают внимание, что в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза посол Великобритании в Швеции Джудит Гоф попросила шведские власти прояснить новый порядок осуществления международного сообщения между двумя странами.

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