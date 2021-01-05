Копенгаген, , 15:02 — REGNUM В настоящее время власти Дании готовятся объявить о вступлении в силу еще более строгих карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По информации датских СМИ, гражданам скоро будет запрещено собираться больше пяти человек. Об этом сообщила шведская газета Expressen.

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«Мы должны ввести еще более жесткие ограничения из-за британской мутации COVID-19. Текущее развитие событий вызывает глубокую обеспокоенность», — заявила лидер «Социалистической народной партии» Пиа Олсен Дюр.

На настоящий момент всего в Дании носителями «британского» штамма SARS-CoV-2 признаны 86 человек. В Швеции данная мутация была обнаружена у 11 человек.

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