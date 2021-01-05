Кемерово, , 13:50 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Кемеровской области такова, что на протяжении последних полутора месяцев наблюдается плавное, постепенное и неуклонное снижение уровня заболеваемости. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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«Сейчас мы провели очередное обсуждение в режиме видеоконференцсвязи с медицинскими организациями, и основываясь на том, что на сегодняшний день почти 30% из оставшихся коек свободны, принято решение о том, что ещё 180 коек вернутся к нормальной работе, и таким образом общее количество коек, оставленных для лечения больных с COVID-19 и пневмониями, будет чуть больше, чем 2200 из почти 5 тысяч. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится. Тем не менее, у нас создан, скажем так, законсервированный коечный фонд, порядка 500 коек, которые сегодня, хотя и выведены из работы, но полностью приготовлены для того, чтобы в случае ухудшения ситуации принять пациентов в течение 24 часов», — уточнил Цигельник.

Ранее и сообщало, что, по состоянию на сегодня, 5 января, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 131 случай, 3 января — 136 случаев.

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