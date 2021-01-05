Кемерово, , 13:29 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 5 января, за прошедшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 131 случай, 3 января — 136 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 27, Кемерово — 22, Междуреченск — 17, Мыски — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Белово — шесть, Юрга — шесть, Таштагольский МР — пять, Осинники — пять, Прокопьевск — четыре, Киселевск — три, Полысаево — три, Яшкинский МО — три, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Топкинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тайга — один, Краснобродский — один, Калтан — один, Березовский — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 142 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 26 554 случая заражения коронавирусом, 23 543 человека выздоровели, 479 пациентов скончались.