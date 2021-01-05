Симферополь, , 12:03 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 203 новых случая заражения коронавирусом, об этом написал в соцсетях 5 января глава Крыма Сергей Аксёнов. В регионе сохраняется тенденция к снижению суточного числа заражений — сутками ранее, 4 января, сообщалось о 247 новых случаях.

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«За 4 января на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе семь случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 172 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

За весь период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 26 477 человек, выздоровели 20 791 человек, скончались 547 человек, за сутки в статистику смертности включено ещё семь летальных исходов.