Лондон, , 10:40 — REGNUM В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении третьего по счету локдауна с момента начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к нации 4 января.

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По словам Джонсона, новая мутация коронавируса, выявленная на Британских островах в конце 2020 года и теперь обнаруженная в других странах, «распространяется с пугающей скоростью». В связи с угрожающей эпидемиологической ситуацией власти приняли решение ввести уже третий по счету локдаун.

«Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал Борис Джонсон.

С 5 января в Великобритании все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты.

Рестораны и бары смогут работать только навынос, при этом продажа алкоголя воспрещается.

Все школы и университеты переходят на удаленный режим работы.

Поездки граждан допускают на работу, но только если это совершенно необходимо, а также в продовольственные магазины и аптеки.

Выходить из дома граждане могут только если есть угроза их здоровью или в случае экстренного происшествия.

Один раз в день можно выходить для занятия спортом на свежем воздухе.

Останутся открытыми детские площадки на улице, объекты культурного наследия, церкви, похоронные бюро, кладбища и крематории.

Джонсон сетует, что ранее предпринятые усилия по сдерживанию коронавируса могли бы сработать, но новый штамм изменил ситуацию.

«Наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19 работали и продолжили бы работать, если бы не новый тип вируса», — сказал премьер-министр.