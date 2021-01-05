Мехико, , 09:41 — REGNUM Власти Мексики в экстренном порядке выдали разрешение на использование вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своём аккаунте в Twitter.

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«Очень хорошие новости — [состоялось] экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков», — написал Эбрард.

По его словам, из-за этого шага «очень скоро начнется производство» вакцины от COVID-19 в Мексике.

По словам замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопеса-Гателля, власти заказали 77,4 млн доз вакцины AstraZeneca. Как ожидается, её начнут использовать в стране с марта 2021 года.