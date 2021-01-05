Мехико, , 05:26 — REGNUM Мексиканская федеральная комиссия по защите от санитарных рисков одобрила использование вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной компанией AstraZeneca, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

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«Очень хорошие новости — экстренное одобрение вакцины от AztraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется его производство в Мексике», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Мексике госпитализировали врача после введения вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной американской компанией Pfizer. У медработника после прививки появилась сыпь, мышечная слабость и конвульсии.

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