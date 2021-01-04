Москва, , 18:53 — REGNUM Информация телеканала Fox News, согласно которой российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 4 января в социальной сети Facebook.

«Продавать — это понятно. А покупать?», — задаётся вопросом Ирина С.

Многие комментаторы встретили данную новость с нескрываемой радостью. По их видению, данный факт говорит о том, что российские производители автомобилей наконец-то добрались до нового качественного уровня производства моделей.

«Молодцы. И будут покупать. Мотоциклы Урал — тому подтверждение. 96% уходит в штаты», — пишет Андрей Л.

Но некоторые пользователи всё же скептически отнеслись к планам российского автомобильного завода. Они уверены, что отечественный внедорожник сильно уступает своим иностранным аналогам.

«Да кому он нужен? Он не соответствует ни одному стандарту! Ни по выхлопу, ни по экономии, ни по сборке, ни по покраске. О качестве и речи нет! А дизайн отстает лет так на 30», — поделился мнением Volodymyr T.

Тем не менее, ряд пользователей пришли к мнению, что необходимо дождаться начала продаж и посмотреть, как американский покупатель поведёт себя, увидев российский недорогой внедорожник.

«Машина на любителя. Сейчас в основном «паркетники» штампуют, а это внедорожник, в этом его плюс. Уровень продаж по итогам 2021 года рассудит, кто был прав: «скептики» этой идеи или оптимисты», — написал Геннадий К.

Напомним, 3 января телеканал Fox News выпустил материал, согласно которому российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года.