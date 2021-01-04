Сочи, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM Загрузка отелей горного кластера Сочи составляет 85% — за сутки с 3 на 4 января курорт принял рекордное количество гостей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания межведомственного оперативного штаба в Сочи 4 января.

«За вчерашние сутки на курорт въехало более 20 тысяч автомобилей, в прошлом году рекордная цифра составляла чуть более 16 тысяч транспортных средств. Рост серьезный, но главное, что это не приводит к транспортным коллапсам. Мы вместе с правоохранительным блоком, ГИБДД и дорожными службами города отработали механизмы, которые позволяют с этим справляться», — сообщил на заседании штаба вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Как уточняется, зимний сезон проходит в штатном режиме, сбоя систем жизнеобеспечения не допущено.

Ковидный госпиталь на 200 мест и обсерватор на 250 мест, созданные в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, на данный момент не задействованы, уточнил Руппель. На курортах сотрудники и волонтеры следят за социальным дистанцированием и соблюдением масочного режима. На курортах горного кластера на 20% увеличено количество патрульных смен ДПС и ППС, выставлены круглосуточные посты охраны правопорядка на всех транспортных узлах.