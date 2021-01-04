Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В Петербурге за неделю снизились объемы суточной госпитализации с COVID-19 и пневмониями. Это объясняется, в том числе, отказами от госпитализации в праздничные дни. Об этом сообщается 4 января в отчете Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу.

Реанимационная машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В частности, «отмечается значительное уменьшение регистрации вновь заболевших в федеральном регистре», а именно — почти на 33% по сравнению с последней неделей 2020 года.

Тем не менее ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин уже связал эту динамику с нежеланием людей госпитализироваться в праздничные дни. Из-за этого власти ждут три новых волны коронавируса после окончания каникул.

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«Одна из особенностей коронавирусной инфекции то, что даже при снижении насыщения кислородом крови и при значительном поражении легких, человек может неплохо себя чувствовать и не осознавать тяжести состояния. При наличии показаний к госпитализации не следует от нее отказываться. В городе достаточное количество инфекционных коек, оборудованных всем необходимым», — говорится в отчете Межведомственного совета.

На сегодня резерв коек в Петербурге составляет 20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмоний.

Количество выздоровевших за первую неделю 2021 года снизилось на 2,8%, число активных больных сократилось, но доля тяжелых больных на протяжении двух недель остается относительно высокой — на уровне 24−25%.

«Данные показатели в значительной степени обусловлены длительными праздничными днями. В этот период граждане реже обращаются за медицинской помощью. Координационный совет, комитет по здравоохранению напоминают о необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью», — подчеркивается в отчете.

Добавим, число умерших в Петербурге на первой неделе 2021 года выросло на 7,4% по сравнению с показателем конца 2020 года.

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