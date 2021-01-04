Тбилиси, , 17:25 — REGNUM Первый случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2 выявили в Грузии. Об этом 4 января сообщает «Рустави 2» со ссылкой на заявление Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения.

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Журналисты телеканала отмечают, что носителем нового штамма коронавируса является мужчина старше 50 лет, который сдал положительный тест в декабре. Состояние пациента, который в настоящее время находится в изоляции, удовлетворительное.

Напомним, 4 января опубликовали на сайте Stopcov. ge сообщалось, что в течение последних суток в Грузии выявили 594 случая заражения коронавирусом.

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