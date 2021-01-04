Москва, , 16:32 — REGNUM Состояние народного артиста СССР Василия Ланового остаётся неизменным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

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По его словам, у артиста по-прежнему сохраняется повышенная температура и кашель. Лановой будет находиться в медицинском учреждении до полного выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, Лановой был госпитализирован в Москве с диагнозом пневмония. Тесты показали, что артист заразился коронавирусом. Согласно результату КТ, у актера поражено 5% легких.

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