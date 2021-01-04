Гуанчжоу, Китай, 4 января 2021, 14:22 — REGNUM Импортированный случай заражения британским штаммов нового коронавируса был выявлен в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 3 января агентство Синьхуа.
Заболевшим оказался 18-летний китайский студент, вернувшийся в страну из Великобритании. Он прибыл в столицу провинции Город Гуанчжоу 4 декабря и был немедленно помещен на карантин. Позитивный результат на COVID-19 был получен 18 декабря.
Секвенирование генома вируса, осуществленное 27 декабря, показало, что у пациента был вариант вируса B.1.1.7, который относится к британскому штамму вируса. Двойная перепроверка секвенирования подтвердила данную информацию 2 декабря.
По данным специалистов, новый штамм передается от человека к человеку более агрессивно, однако, его симптомы, уровень смертности от него, а также риск серьезных осложнений, в целом, остаются на том же уровне. Вакцины, разработанные против других штаммов, как заявляют китайские медики, эффективны и против нового штамма