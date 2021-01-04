Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Международное агентство по развитию сотрудничества Швеции (SIDA) потратит 550 миллионов крон шведских налогоплательщиков (€54,2 млн) на выплату детских пособий населению Танзании. Денежные выплаты достанутся семи миллионам матерей. Об этом сообщила газета Fria Tider.

В октябре 2020 года редакция Fria Tider сообщила, что SIDA выплатило сотни миллионов крон жителям Судана. Деньги непосредственно переводились на номера мобильных телефонов реципиентов и охватывали 80% населения страны.

Аналогичный проект сейчас осуществляется для женщин Танзании. В течение ближайших трех-четырех лет семья в Танзании может рассчитывать на сумму в 90−460 шведских крон (€8,8−45,3) в месяц. Сама организация классифицирует данный вид гуманитарной помощь как «детское пособие», которое выплачивается совершеннолетней женщине в семье каждые два месяца. Размер выплаты зависит от количества детей в семье.