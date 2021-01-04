Стокгольм, , 12:12 — REGNUM В 19 из 21 региона Швеции сохраняется нехватка аналитиков биомедицинских данных для обработки поступающих анализов при проведении тестирования на COVID-19. Об этом со ссылкой на профсоюз работников здравоохранения Швеции Vårdförbundet сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно оценке профсоюза, острая нехватка персонала в лабораториях, куда поступают собранные анализы, в значительной степени способствовала ограничению возможностей проведения тестирования на COVID-19 в течение осеннего периода.

«У нас даже не было времени зарегистрировать полученные образцы, все камеры хранения были переполнены… Ситуация быстро переросла в состояние эскалации, с которой мы не могли справиться», — заявила глава службы безопасности Даларна Тина Дальман.

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