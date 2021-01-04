Ханчжоу, Китай, , 10:33 — REGNUM Тридцать чиновников были наказаны после взрыва цистерны в провинции Чжэцзян на востоке Китае, жертвами которого стали 20 человек и еще 175 человек получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.

Среди тридцати наказанных было также трое правоохранителей из транспортного бюро города Жуйань и еще двое членов транспортной полиции. Все они лишились своих должностей.

В число прочих чиновников, получивших дисциплинарные предупреждения, взыскания и прочие наказания, вошли партийный руководитель Жуйаня Ма Шэнцун и мэр города Цинь Сяо, говорится в отчете Департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Чжэцзян.

Напомним, 13 июня 2020 года грузовик с цистерной-прицепом, груженной сжиженным нефтяным газом, взорвался близ деревни в городе Вэньлин на участке скоростного шоссе Шэньян — Хайкоу, в результате чего прямой экономический ущерб достиг 94,8 млн юаней (около $14,5 млн).

Четверо сотрудников предприятия, которому принадлежал грузовик, и еще трое человек были арестованы по подозрению в причастности к крупному происшествию.