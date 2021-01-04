Санкт-Петербург, , 00:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился период полного запрета работы предприятий общественного питания, продолжавшийся с 30 декабря 2020-го по 3 января 2021 года. Начиная с понедельника, 4 января, столовые, кафе, рестораны и бары Петербурга смогут возобновить работу, за исключением ночного времени (с 23:00 до 06:00). Такой режим для петербургского общепита продлится как минимум до конца января.

Зимнее кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Ранее предполагалось, что с 4 января общепиту разрешат обслуживать посетителей в залах только до 19:00, однако после многочисленных просьб и жалоб городское правительство решило уступить рестораторам еще четыре часа вечерней работы.

С 4 января аналогичный разрешительный режим установлен Смольным для предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах, но имеющих отдельный вход с улицы и не допускающих сквозного прохода посетителей в другие помещения торговых центров.

Однако для кафе, баров и ресторанов в торговых центрах, у которых нет отдельных входов с улицы, а также для фуд-кортов, фуд-плейсов в ТЦ и ТРЦ, продолжает действовать полный запрет на работу.

Как и ранее, установленные запреты и ограничения не касаются производственных столовых, работы общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, а также работы любых точек на доставку и навынос.

«Все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января», — отметили в Смольном.

Напомним, что с 7 января петербургские театры вновь откроются для зрителей, которых должно быть не более четверти от посадочных мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге резко ослабили ограничения для общепита и театров