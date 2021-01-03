Москва, , 21:27 — REGNUM Состояния здоровья художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который ранее был госпитализирован в больницу, постепенно улучшается. Об этом 3 января он сам сообщил ТАСС.

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Грачевский, отвечая на вопрос журналистов, сообщил: «начинаю здороветь».

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2020 г. худрук «Ералаша» Борис Грачевский сообщил, что он заразился коронавирусом.

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