Москва, , 20:06 — REGNUM Кинорежиссёр и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который ранее попал в больницу с COVID-19, идёт на поправку. Об этом 3 января рассказал его друг Владимир Долинский в интервью РИА Новости.

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»Хорошее состояние (Бориса Грачевского), — отметил Долинский. — Намного лучше, чем было».

По его словам, говорить о выписке кинорежиссёра пока рано, даже несмотря на то, что он идёт на поправку.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 г. художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был госпитализирован в больницу, где проходит лечение от COVID-19.

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