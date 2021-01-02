Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Здравоохранение Екатеринбурга с 1 января интегрировали в единую систему Свердловской области. В областное ведение переданы почти 18 тыс. сотрудников, которые работают в 23 медицинских организациях Екатеринбурга.

Как отмечает вице-губернатор Павел Креков, эта мера позволит эффективнее выстроить работу учреждений здравоохранения. Также можно создать полноценную единую информационную базу, а итогом всего этого станет повышение качества оказания населению медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс интеграции стартовал летом. Ранее здравоохранение Екатеринбурга подчинялось напрямую горздраву.