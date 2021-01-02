Краснодар, , 12:12 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 января в региональном оперативном штабе.

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«В Краснодаре заразились 57 человек, в Сочи — 23, в Новороссийске — 11, в Белореченском районе — десять, в Темрюкском — восемь. По семь новых случаев зафиксировано в Тбилисском и Гулькевичском районах, по шесть — в Приморско-Ахтарском, Северском, Новопокровском районах. Пять человек заболели в Тимашевском районе. По четыре человека заразились в Геленджике, Выселковском, Кавказском районах», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось у 28 108 человек, выздоровели 18 889 пациентов.

Скончался 961 пациент с COVID-19, в том числе 15 смертей зарегистрировано за минувшие сутки.

В тяжёлом состоянии остаются 125 пациентов: 120 человек на ИВЛ, пять человек — на ЭКМО.