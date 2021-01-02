Москва, , 03:50 — REGNUM Ряд рекомендаций о том, как следует поступить с найденными на улице деньгами, дала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова 1 января в интервью агентству «Прайм».

Юрист посоветовала в случае, если Вы на дороге нашли деньги, не класть их сразу в карман. У денег всегда есть владелец и есть вероятность, что именно в эту минуту он просматривает вместе с сотрудниками полиции все камеры видеонаблюдения в районе потери.

Первым делом в случае, если деньги лежат на улице, Пшеничникова порекомендовала обратиться в полицию, либо в орган местного самоуправления и попытаться найти хозяина найденной денежной суммы. Если всё возможное для розыска владельца денег было предпринято, но он не был найден, то нужно подождать ещё шесть месяцев, начиная со дня регистрации заявления в полицию о находке. Сразу после истечения этого срока нашедший деньги сможет стать их законным владельцем и распорядится ими по своему усмотрению.

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