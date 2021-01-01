Москва, , 17:14 — REGNUM Решение первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова направить запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о внесении во внутренние и заграничные паспорта граждан России данных о прививках, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 1 января в социальной сети Facebook.

Паспорт гражданина России Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Коронавирус — это только начало. В паспорт будут записывать не только сифилис, СПИД, ВИЧ и коронавирус, но и папилломавирус, цитомегаловирус, и Бог весть что ещё», — пишет Alexander P.

Многие пользователи выразили своё несогласие с такой инициативой. По их мнению — это недопустимо, чтобы личная информация о здоровье гражданина находилась в паспорте.

«С какой стати? Прививки добровольные, и это личное дело каждого, ставить или нет. Так что о контроле не может быть и речи», — пишет Gulnara G.

Другие отнеслись к такому предложению более спокойно. Они напомнили, что ранее в паспортах уже существовала пометка о группе крови у гражданина.

«Ничего, что есть медицинские книжки. Раньше в паспорт ставили группу крови и резус фактор. Как-то раньше эти граждане мирились. Ничего. Потерпите. Если вас проштампуют, может другие полетят за границу», — поделился Макар С.

Нашлись и те, кто пришёл к вывожу, что такая инициатива не будет позитивно воспринята населением Российской Федерации. Они уверены, что жители России попросту не дадут реализоваться данной задумке.

«Не будет этого, не пугайте. Россия уже живет по другим правилам в отличие от стран, ярых сторонников пандемии. Народ не позволит», — считает Olga E.

Напомним, 31 декабря первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о внесении во внутренние и заграничные паспорта граждан России данных о прививках.