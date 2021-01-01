Стокгольм, , 11:30 — REGNUM 31 декабря журналистам газеты Aftonbladet удалось выяснить, что министр финансов Швеции Магдалена Андерссон 20 декабря каталась на лыжах в Селене (лен Даларна). Однако после того, как некоторые сотрудники туркомпании Skistar, работающие в Селене, заболели коронавирусом, председатель профсоюза медиков в Даларне Марион Веггемосе призвала жителей Швеции не посещать места отдыха и оставаться дома. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Надо подумать: «Неужели мне действительно нужно ехать туда и подвергать себя и других риску?», — заявила Веггемосе.

29 декабря туристическое агентство Skistar подтвердило, что несколько сотрудников, занятых на базах отдыха в Сэлене заболели COVID-19. Все зараженные коронавирусом лица, а также их коллеги, которые работали рядом с ними, были помещены на карантин.

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