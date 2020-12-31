Лондон, , 20:04 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании выявили 55,9 тыс. подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 31 декабря свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании в результате этого превысило 2,4 млн.

Также сообщается, что в стране за сутки от COVID-19 скончались 964 пациента.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки было выявлено более 50 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе своего выступления в парламенте страны заявил, что партию вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca от COVID-19 в количестве 100 млн доз заказали власти Великобритании.

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