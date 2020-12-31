Москва, , 17:26 — REGNUM Последняя неделя непростого 2020 года отметились в Telegram-каналах страны историями о готовности регионов к празднованию, о курьезах и новогодних конфузах. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Неожиданная история случилась в Тульской области. Житель Москвы купил на «Авито» заброшенный тульский храм, построенный в XIX веке и выставленный на торги из-за банкротства предыдущего собственника. Храм с участком земли обошелся покупателю в 186 тысяч рублей. В РПЦ возмутились продажей и начали проверку законности. «Интересная Москва» пишет, что продажа была законна и даже инициирована решением суда.

В Воронежской области накануне Нового года сразу два села оказались отрезаны от райцентра, потому что понтонный мост сорвало с переправы и снесло льдом. По объездной до райцентра — 120 километров. «Никогда бы не подумали, что в 21-м веке такое может произойти», — удивляется «Черноземец». Местные жители теперь ждут потепления, чтобы уплывший мост тракторами вернуть на место.

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» рассказали о необычном новогоднем украшении Петербурга. В новогоднюю ночь «Лахта Центр» — самое высокое здание в Европе, — а также стадион «Газпром Арена» засияют праздничными огнями и иллюминацией, сразу после боя курантов и гимна России.

Приволжский федеральный округ

Самые красивые, по мнению жителей, новогодние елки установлены в двух поволжских городах. Первое место в рейтинге у главной ёлки Уфы: ею довольны 66% горожан. В Казани довольных елкой — 63%, а недовольных — 13% (остальные так и не смогли ответить). На третьем месте, передает by Kazan, оказался Воронеж.

Мэрия Казани извинилась за ошибки в поздравлениях на подарках для школ и детских садов. Они написаны на татарском и со множеством ляпов. «Помните, у Остапа Бендера была печатная машинка с турецким акцентом? Вот, так и тут, только акцент получился московским», — смеется «Итиль».

Башкирский «Башспирт» хочет выкупить нашумевший страшный памятник Аленке, который недавно был установлен, а затем демонтирован под Воронежем. «Мы хотим придать памятнику новый смысл — памятник контрафакту, или, проще говоря, «паленке», — объяснили в компании. BashMedia пишет, что на ставший знаменитым памятник заглядываются и другие покупатели. Его автор и собственник уже готовит документы для проведения аукциона.

«Злой самаритянин» расстраивается, что, несмотря на окончание 2020 года, ограничения продолжаются. Уже известно, что на Крещение в Тольятти не будет купаний. Причем предложение отменить купания поступило от священнослужителей и было одобрено. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация.

Уральский федеральный округ

Жители Катайска массово жалуются на бродячих собак. В администрации им посоветовали… говорить с ними. «Это помогает очень часто», — цитирует удивительный совет «Курганистан». Другие советы тоже хороши: сохранять спокойствие, звать на помощь, использовать резкие звуки и замахиваться камнем (настоящим или воображаемым). По данным администрации, именно так советуют себя вести зоозащитники.

В Новом Уренгое другая история про животных. Две большие собаки, бегая по льду, врезались в припаркованный автомобиль. Бампер лопнул и осыпался, а собаки «покинули место «ДТП», пишет «Округ белых ночей». Если бы не видео, хозяин машины наверняка заподозрил бы в поломке неосторожных водителей.

Сибирский федеральный округ

Tayga.info рассказала, что в Томской области совершенно случайно создали прибор для быстрой диагностики коронавируса. Изначально он был предназначен для определения онкозаболеваний, но, как оказалось, выявляет и COVID-19.

Удивленные жители Омска заметили на улице бегущего оленя. Пошли шутки, что он отстал от повозки Санта-Клауса. На деле животное сбежало из конного клуба. Олень бегал по городу, а очевидцы ориентировали его поиски. OmskBreaking пишет, что поимка заняла два часа.

Омская повестка в последние дни вообще отличается позитивом. Оказалось, что частные перевозчики не будут поднимать стоимость проезда в маршрутках, облправительство отказалось от планов повышать тарифы на капремонт. «То ли Дед Мороз распечатал письма омичей раньше времени, то ли чиновники вспомнили, что в следующем году вообще-то большие выборы», — пишет «Сибирский панк».

Южный федеральный округ

«Кубанская телега» рассказала, что краснодарец намотал на велосипеде почти 65 километров, чтобы изобразить на виртуальной карте города фигуру человека, испражняющегося в реку Кубань. Создание картины заняло пять часов и, по мысли велосипедиста, должно привлечь внимание к проблеме загрязнения реки.

Депутаты городской думы Краснодара, наконец, исправили ошибку, допущенную еще семь лет назад. Тогда одной из улиц дали имя «скульптора Коломийцева», тогда как правильная фамилия скульптора — Коломойцев, пишет «Туподар Краснодар».

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье случился конфуз при демонстрации силового аттракциона. Силач не смог пробуксировать трехтонный самолет Ан-2. За час попыток протащить самолет получилось лишь на один оборот колеса. И тогда, как в сказке, делу вызвался помочь случайный зритель, который и сдвинул самолет с места. «Большой Ставропольский канал» пишет, что молодой человек оказался кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» рассказал, что в Якутске решили продать здание мэрии. Его содержание обходится городскому бюджету в 30 млн рублей в год. Поэтому администрация решила переехать в более экономное здание.

В Магадане вандалы привычно разрушили ледовые скульптуры, установленные участниками фестиваля «Магаданский хрусталь». «Разрушение ледовых скульптур перед новогодними праздниками уже стало традицией», — грустит «Смотровая вышка» и советует оставить сломанные фигуры как есть, чтобы они служили упреком.

Тем временем дайверы из Иркутска установили елку на дне Байкала, а заодно провели хоровод на глубине двадцать метров, пишет «Город Братск». Там на глубине гораздо теплее, чем на берегу.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу уже в следующем году.