Берлин, , 09:38 — REGNUM В Германии за минувшие сутки было выявлено 32 552 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости COVID-19 в Федеративной Республики Германия.

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Сообщается, что за прошедшие сутки в ФРГ выявили 32 552 новых случая заражения коронавирусом. Скончались за сутки 964 человека.

Общее число случаев заражения с начала пандемии в Германии достигло 1 719 737. С начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 33 071 человек. Выздороветь смогли более 1,3 млн пациентов.

Напомним, что в Германии власти вновь ввели жесткие ограничения, однако граждане проводят стихийные акции протеста, выступая против этих ограничений.