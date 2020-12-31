Сингапур, , 03:49 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Сообщается, что один из них связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре достигло 58 569.

В настоящее время в больницах страны находятся 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Большинство из них в стабильном состоянии. При этом отмечается, что ни один пациент не находится в реанимации, также никто не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.