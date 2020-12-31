Загреб, , 02:52 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6322 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 64 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 30 декабря.

К аппаратам ИВЛ подключено 240 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 8301.

В Хорватии 208 446 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 30 декабря в Хорватии было подтверждено 1350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 56 смертельных случаев.

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