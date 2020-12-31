Лондон, , 01:46 — REGNUM Партию вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca от COVID-19 в количестве 100 млн доз заказали власти Великобритании, заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе своего выступления в парламенте страны.

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Он отметил, что этого объема хватит для вакцинации всего населения королевства. Глава минздрава добавил, что с 4 января для граждан будет доступно 5,3 тысячи доз, а с февраля — уже несколько миллионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские власти одобрили применение вакцины фармкомпании AstraZeneca на территории Великобритании. Этот препарат разрабатывался совместно с Оксфордским университетом.

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