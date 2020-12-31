Конакри, , 00:57 — REGNUM Экспериментальная вакцинация российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» начинается в Гвинее в связи с поступлением в республику 60 доз этой вакцины, сообщает издание Africa Guinee со ссылкой на агентство санитарной безопасности страны (ANSS).

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В испытаниях будут участвовать добровольцы старше 50 лет. После исследований будет принято решение о дальнейшем использовании препарата в Гвинее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Аргентину прибыла первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 300 тысяч доз.

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