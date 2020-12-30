Белград, , 22:33 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 14 444 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3236 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 44 человека скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 269 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 30 декабря.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» Gamaleya.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 334 991, а количество смертельных случаев выросло до 3163 человек.

30 декабря в Сербию прибыло 2400 доз российской вакцины «Спутник». Вакцинация ожидается в первые дни Нового года.