Скопье, , 21:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 30 декабря, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2366 человек в стране выявили 493 носителя коронавируса. Еще 450 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 82 794 случая заражения. 2488 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 15— за последние сутки. 60 706 пациентов выздоровели. Лечение проходят 19 600 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев начало снижаться. На стационарном лечении находятся 985 пациентов.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. 9 декабря число погибших в сутки снова поднялось — до 46.

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