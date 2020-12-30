Москва, , 21:22 — REGNUM Студия Noesis Games объявила, что в 2021 году она выпустит три новых игры. Об этом компания сообщила 30 декабря в своём Telegram-канале.

«Мы молчим не просто так», — отметили разработчики, пояснив, что в итоге дело может и не ограничиться тремя проектами. Они рассказали, что одна из игр будет про российского журналиста и что ей рабочее название: «Тихое».

Она будет представлять собой «квест-расследование с мини-играми и нелинейным сюжетом». В Noesis Games пообещали, что геймерам придётся «сильно постараться и поломать голову, чтобы узнать всю правду».

Согласно сюжету, события развернутся в небольшом северном городе России, который «убивает все живое вокруг себя и внутри себя». Главному герою придётся действовать в ситуации тотальной «закрытости всех и вся».

Релиз «Тихое» состоится на платформах Android и iOS. Разработчики пообещали, что расскажут новости о проекте в начале 2021 года.

Геймеры знают студию Noesis Games по таким проектам, как «Полина против Сталкера», «Гэбня», «2024» и «Куда идут отношения». Согласно заявлениям разработчиков, их игры «учат и рассказывают о важных проблемах» общества.