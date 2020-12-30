Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 17 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Днём ранее, 29 декабря 2020 года, в области зафиксировали столько же смертей от новой коронавирусной инфекции (17), а 28 декабря — 16 смертельных случаев.

Всего от COVID-19 в регионе скончался 1491 человек. В России подтверждена смерть 56 426 пациентов, ранее заболевших данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили 58 188 случаев заражения коронавирусом.

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