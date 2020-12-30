Новосибирск, , 17:21 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка информации о возможных нарушениях прав пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«На одном из региональных телеканалов вышел сюжет о том, что пенсионер живет в подъезде дома по улице Забалуева под дверью квартиры родственников. С весны в закутке на лестничной площадке ест и спит на картоне и старых тряпках. Со слов мужчины, трёхкомнатную квартиру он получил ещё в 70-х годах. Жил с сестрой, после её смерти — с племянницей. Она и выставила пенсионера за дверь. Жилплощадь от дедушки охраняет супруг родственницы. Соседи говорят, что ему нужна медицинская и социальная помощь», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.